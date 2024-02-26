Врач назвала опасные болезни, о которых кричит зевота

Зевота является признаком смертельно опасных заболеваний, в частности, эпилепсии, рассеянного склероза или инсульта. Об этом заявила терапевт Кристина Заплавнова.

"Зевота как признак сонливости. Дневная сонливость как признак нарушения сна говорит об анемии различного генеза. Чрезмерную зевоту провоцируют мигрень, рассеянный склероз, эпилепсия, инсульт и черепно-мозговая травма", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, зевота также говорит о поражении ствола мозга. Такое состояние сопровождается онемением, слабостью в руках и ногах, перекосом лица, поперхиванием при глотании и головокружением.