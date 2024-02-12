Раскрыты 5 секретов, чтобы побороть бессонницу и недосып

В современном мире проблема бессонницы приобрела небывалую актуальность. Она может вызвать ухудшение работы мозга, самочувствия, работоспособности, а также негативно повлиять и на общее здоровье. Почему она возникает и как с ней бороться, рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко порталу "Страсти".

Эмоциональные перегрузки, проблемы на работе и поджимающие сроки становятся следствием того, что человек ночью подолгу не может уснуть. Эти проблемы заставляют человека раз за разом нарушать свой график, внося коррективы в режим сна. Организм не успевает восстановиться ночью, поскольку спать приходится меньше. В итоге возникает изнеможение, выгорание и стресс.

"Один из основных симптомов эмоционального переутомления и выгорания — это как раз бессонница. Человек впадает в патологическую петлю, когда сна не хватает, но спать не хочется. Так происходит по причине большого количества стрессовых гормонов, которые вырабатывает наша эндокринная система", — отметил Бондаренко.

Проблему бессонницы нужно решать, а не воспринимать как досадное явление, которое просто слегка мешает нам жить. Бессонница, как снежный ком, будет накапливать всё более сложные проблемы со здоровьем. Чтобы избежать усугубления ситуации, необходимо принять ряд мер.

Эксперт советует выделить время для физической активности, правильно рассчитывая нагрузки во избежание переутомления. Оптимальным вариантом станут несложные упражнения в первой половине дня. Если возможность позаниматься есть только вечером, то нагрузка должна быть ненавязчивой и спокойной, как в йоге, пилатесе и так далее.

Также следует выходить на прогулку хотя бы раз в день и проводить время на свежем воздухе, ввести регулярные водные процедуры перед сном (лёгкий успокаивающий душ), убирать от глаз экраны и гаджеты после 22:00 и отдать предпочтение книгам или дыхательным практикам, а также правильно обустроить своё спальное место и хорошо проветрить его.