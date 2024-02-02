Бокальчик для сна: Нарколог предупредил об опасности вечернего алкоголизма

Ежедневное употребление спиртных напитков перед сном может привести к многочисленным проблемам со здоровьем. Как рассказал в интервью "Газете.ru" психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов, среди них нарушение сна и повышение артериального давления.

"У человека может войти в привычку вечером после работы выпивать пару банок пива, или бокал вина, или даже стопку водки. Объясняют это тем, что хотят, например, снять стресс, улучшить сон. Однако эта привычка опасна", — рассказал медик.

По словам собеседника издания, этот недуг назвали "вечерним алкоголизмом". Поликарпов подчеркнул, что страдающий таким заболеванием человек в неделю находится только 1–2 суток в трезвом состоянии. В этот период пациент плохо спит, может рано просыпаться и страдать от кошмаров. Также среди симптомов "вечернего алкоголизма" можно выделить повышение артериального давления, сухость ладоней и тремор конечностей.

"Кроме того, повышается раздражительность, агрессивность, конфликтность", — заявил главный врач клиники "Алкоспас".

В завершение Поликарпов сообщил о том, что регулярное употребление даже небольшого количества спиртного является первым признаком зависимости. Также он напомнил о том, что постоянное распитие алкогольных напитков поражает внутренние органы и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.