Выпьем по рюмочке: Нарколог предупредил о последствиях алкоголизма выходного дня

Излишнее употребление алкоголя на протяжении одного или двух дней может помешать вернуться в рабочий ритм и привести к обострению хронических заболеваний. Психотерапевт и нарколог Александр Поликарпов объяснил, к каким последствиям могут привести такие посиделки со спиртным.

"Всего два выходных с большим количеством алкоголя могут привести к длительному плохому самочувствию", — подчеркнул Поликарпов в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, всего после одного-двух выходных, которые сопровождались постоянным распитием алкоголя, организму может понадобиться дополнительная поддержка. Человека могут беспокоить быстрая утомляемость, низкая работоспособность, нарушение привычного режима и обострение хронических заболеваний. К тому же, даже одна доза спиртного может серьёзно навредить разным системам организма, пояснил Поликарпов.

Врач дополнил, что алкоголь приводит к учащению сердцебиения, ухудшению координации, нарушению рефлексов, мозг начинает работать хуже и дольше анализирует информацию. По словам психотерапевта, могут обостриться проблемы с ЖКТ.

Поликарпов уточнил, что при плохом самочувствии нужно обратиться к медикам. Врач назначит анализы для выявления скрытых заболеваний и терапию для восстановления, например, инфузионную. Капельницы подбираются индивидуально и помогают восстановить работу органов и систем, улучшить концентрацию и внимание, подытожил Поликарпов.