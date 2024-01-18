Россиянам раскрыли смертельно опасную дозу спиртного, и достичь её не так-то просто

Употребление литра водки без закуски и отлучения в туалет почти наверняка закончится летальным исходом. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал доктор медицинских наук Кирилл Данишевский. По его словам, в случае с алкогольным отравлением убивает именно высокая концентрация спирта в организме.

"Достаточно выпить 400 миллилитров чистого спирта в течение двух часов без закуси и рвоты. Это можно сделать, выпив две бутылки водки по поллитра. Четыре бутылки вина — это уже сложнее. Или порядка ведра пива, да и то вы не достигните смертельной концентрации", — рассуждает врач.

Зачастую смертельный исход от употребления алкоголя в России не связан с зависимостью, говорит Данишевский. Нередко смертью может закончиться первая или вторая серьёзная пьянка в жизни. А ещё врач рассказал о таком явлении, как "внезапная коронарная смерть по понедельникам", — это когда после длительного загула, продолжающегося с вечера пятницы во воскресенье, граждане погибают от аритмии, вызванной интоксикацией. Другая распространённая причина "пьяных" смертей — это травмы.