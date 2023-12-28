Врач назвал продукты, которые спасут от алкогольного отравления после новогоднего застолья

Некоторые продукты и ряд простых уловок снизят риск алкогольного отравления после хорошего застолья, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, "не болеть" поможет еда, богатая цинком и витаминами группы B.

"К таким продуктам относятся: говядина, печень, морские продукты (например, устрицы, моллюски, сельдь) и пшеничные зародыши, а также морковь, горох, лук, шпинат и орехи", — пояснил специалист.

Врач предупредил, что риск алкогольного отравления увеличивается при употреблении большого количества спиртного или если человек делает это быстро. Поэтому лучше стараться пить не более двух напитков за одно мероприятие, причём делать это стоит маленькими глотками и желательно в чистом виде.

Кроме того, гастроэнтеролог посоветовал чередовать спиртное с обычными напитками, чтобы снизить общее число потреблённого алкоголя, а также не пить его на пустой желудок.