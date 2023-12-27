Здоровое сердце и похудение: Эксперты назвали убедительные причины отказаться от алкоголя

Даже в небольших дозах алкоголь со временем начинает сказываться на здоровье, влияя на сердце, печень, поджелудочную железу. Также употребление таких напитков грозит развитием хронических заболеваний. Как пишет ETNT со ссылкой на мнение экспертов, отказ от спиртного, наоборот, сулит организму целый ряд позитивных изменений.

Так, у человека улучшится здоровье сердца и печени. Согласно исследованиям, регулярное употребление алкоголя грозит гипертонией, инсультом, ишемической болезнью и другими проблемами с важнейшим органом. А печень может воспалиться или быть поражённой жировой болезнью.

Также трезвенник похудеет, ведь на один грамм спирта приходится аж семь "пустых" килокалорий, в которых нет питательной ценности. Кроме того, выпивка пробуждает сильный аппетит.

А ещё отказ от спиртного улучшит сон, ведь, по мнению учёных, алкоголь может нарушить его цикл. Иммунитет тоже страдает от выпивки: он подавляется, делая человека более восприимчивым к болезням и инфекциям.

Кроме того, у человека улучшится психическое здоровье, так как отказ от алкоголя может уменьшить проявления тревоги и депрессии, а также улучшить настроение и когнитивные функции. А согласно исследованию в журнале Sleep and Vigilance, спиртное способствует дневной сонливости.

Последнее — пищеварение и кожа. По мнению врачей, алкоголь препятствует способности ферментов функционировать и расщеплять пищу. А между потреблением спиртного и кожными заболеваниями вроде псориаза, экземы, сосудистых звёздочек и постподростковыми прыщами есть связь, показывают исследования.