Психолог объяснила тягу "заливать" проблемы алкоголем
Психолог Алексеева предупредила, что алкоголь нельзя считать "заглушкой" проблем
Для слабых людей алкоголь может стать "заглушкой" в период жизненного кризиса. Обложка © Freepik
Под тяжёлым бременем финансовых или возрастных проблем человек может пристраститься к спиртному, которое станет для него способом уйти от реальности. Об этом рассказала психолог Екатерина Алексеева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
"Любой кризис — возрастной, финансовый, геополитический и так далее — это всегда переход от одного к другому. Что-то отмирает, рождается что-то новое, но это процесс всегда тревожный и эмоционально непростой", — поделилась она.
По её словам, слабые люди не пытаются решить проблемы, а стараются найти им "заглушку", которой и может стать алкоголь. Психолог посоветовала не хвататься за бутылку, а поменять свой взгляд на трудности. Ведь любой кризис — это ещё и точка роста, напомнила Алексеева. Иными словами, это период, когда можно кардинально поменять свою жизнь. Эксперт порекомендовала попробовать психотерапию со специалистом, если сложности нельзя решить самому.
Ранее Лайф писал, что резкий отказ от алкоголя способствует ухудшению как физического, так и психического здоровья. Человек, который в одночасье решил бросить пить, может столкнуться с тошнотой, дрожью, бессонницей, беспокойством, а также учащённым сердцебиением и галлюцинациями.