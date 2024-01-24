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Психолог объяснила тягу "заливать" проблемы алкоголем

Психолог Алексеева предупредила, что алкоголь нельзя считать "заглушкой" проблем

24 января, 13:59
Для слабых людей алкоголь может стать "заглушкой" в период жизненного кризиса. Обложка © Freepik

Для слабых людей алкоголь может стать "заглушкой" в период жизненного кризиса. Обложка © Freepik

Под тяжёлым бременем финансовых или возрастных проблем человек может пристраститься к спиртному, которое станет для него способом уйти от реальности. Об этом рассказала психолог Екатерина Алексеева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Любой кризис — возрастной, финансовый, геополитический и так далее — это всегда переход от одного к другому. Что-то отмирает, рождается что-то новое, но это процесс всегда тревожный и эмоционально непростой", — поделилась она.
По её словам, слабые люди не пытаются решить проблемы, а стараются найти им "заглушку", которой и может стать алкоголь. Психолог посоветовала не хвататься за бутылку, а поменять свой взгляд на трудности. Ведь любой кризис — это ещё и точка роста, напомнила Алексеева. Иными словами, это период, когда можно кардинально поменять свою жизнь. Эксперт порекомендовала попробовать психотерапию со специалистом, если сложности нельзя решить самому.
Рюмка водки на столе: 10 отечественных звёзд, любящих заливаться алкоголем и тусить до утра
Рюмка водки на столе: 10 отечественных звёзд, любящих заливаться алкоголем и тусить до утра

Ранее Лайф писал, что резкий отказ от алкоголя способствует ухудшению как физического, так и психического здоровья. Человек, который в одночасье решил бросить пить, может столкнуться с тошнотой, дрожью, бессонницей, беспокойством, а также учащённым сердцебиением и галлюцинациями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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