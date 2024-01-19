Рюмка водки на столе: 10 отечественных звёзд, любящих заливаться алкоголем и тусить до утра

Среди звёзд немало тех, кто и "под градусом" продолжает "пилить контент". И любовь к спиртному даже делает их ещё известнее, ведь благодаря зелёному змию они всё чаще попадают в новостные ленты. Мы составили список тех, кто стал "легендой" с бокалом или рюмкой в руке.

Анастасия Волочкова

Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Заслуженная артистка России известна не столько своими партиями в балете, сколько шпагатами и выходками в соцсетях. Свежая видеоистория с Никитой Джигурдой, слитая в Сеть, добавила масла в и без того пламенеющий синим цветом костёр новостей об артистке. Сама Волочкова напрочь не воспринимает у себя наличие диагноза "алкоголизм", называя вердикты "медиков из Интернета" беспочвенными. Однако психотерапевты считают, что именно отрицание проблемы мешает Анастасии её решить.

Между тем Волочкова в июне прошлого года в личном блоге рассказала всем, что больше пить не будет. Чуть больше полугода понадобилось для того, чтобы разразился новый скандал с балериной, где не последнюю роль играет её любимое игристое. На пресс-конференции 17 января 2024 года Анастасия Волочкова обвинила полстраны в злоупотреблении "голимой водкой", оставляя за собой право на "дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе". С обидой звезда констатировала, что её просто сделали козлом отпущения.

"Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен", — заявила прима-балерина.

В своё оправдание из-за попавшего в Сеть интимного видео с Джигурдой Волочкова заявила, что подаст в суд на обидчика. А вопросы об алкоголизме парировала тем, что делает это вне сцены и балетного зала.

Иришка Чики-Пики и Безумный Паша

Треш-блогеры из Хакасии Иришка Чики-Пики и её супруг Безумный Паша и вовсе "специализируются" на алкоконтенте. Они прославились своими видеодневниками, где постоянно пьют и выясняют отношения. И, к слову, не только между собой, но и с другом главы семейства, ещё одним популярным блогером — Олегом Монголом. Последний позиционирует себя как боец UFC. Члены этой алкокоманды стали притчей во языцех не только у поклонников, но и в шутках стендаперов.

А вот стоит ли такая популярность жизни? Такой вопрос возник у маргинальной троицы после того, как Безумного Пашу разбил эпилептический припадок после очередного возлияния. Мужчина попал в реанимацию, где ему даже сделали операцию на черепе. После этого троица приняла решение распрощаться с зелёным змием навсегда. Однако, как констатируют внимательные к деталям подписчики, блогерам удалось это сделать ненадолго. Они раздосадованно заметили, что на видео Паша, которому "не помогла и трепанация", снова опухший, а это значит, что он пьёт.

Лолита

Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Не скрывает своей тяги к бокалу и знаменитая российская певица Лолита Милявская. Однако, по мнению звезды, не спиртное управляет ею, а она им. Как говорится, "я могу перестать пить в любой момент". Причиной, побудившей её заглянуть на дно бутылки, певица называет расставание с первым мужем. Именно тогда, по её словам, она перестала видеть границы и пьяная выходила на сцену. Одумавшись, Лолита даже смогла найти новую любовь. Она неоднократно выходила замуж. Но после расставания с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым, сценарий повторился — и певица снова пустилась во все тяжкие.

Позже Лолита заявила, что может пить не только потому, что способна себя контролировать. Возможно, ещё одним поводом оправдаться стал тест ДНК, который она сделала в 2021 году. "Гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу до сих пор позволить себе выпить", — заявила Лолита перед стартом проекта "ДНК-шоу" в 2021 году.

Сейчас, по словам певицы, она решила завязать с алкоголем. Исключением стало празднование её юбилея. Лолита так и сказала, что в честь своего 60-летия нарушит свой же сухой закон.

Александр Домогаров

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Актёр театра и кино Александр Домогаров называет себя не зависимым, а "весёлым пьяницей". Он также уверен, что это именно пресса сделала из него "драчуна, алкоголика и скандалиста". А на самом деле он не такой, и только близкие знают Сашу настоящего.

"Но если прийти ко мне домой, посидеть с моими родными, то 99% этих эпитетов отпадут. Поскольку я добрый, открытый человек, который никого не трогает, пока его не трогают. У меня со всеми замечательные отношения", — рассказал Домогаров на видеоконференции МК в октябре 2023 года.

Между тем о крепкой дружбе актёра с бутылкой говорят и его коллеги по цеху. Их рассказы также свидетельствуют о том, что частенько выводить из запоя звезду экрана приходилось медикаментозным путём. Но, несмотря ни на что, Домогарову все эти годы удаётся оставаться любимцем российского зрителя. Его можно увидеть во многих лентах и спектаклях.

Михаил Ефремов

Фото © ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Продолжает сниматься и Михаил Ефремов, но уже будучи за решёткой. Если Домогаров назвал себя весёлым пьяницей, то Михаил Ефремов — "жизнерадостным пьяницей". Артист, попавший в тюрьму после ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что его жизнь после трагедии разделилась надвое и он навсегда прощается с привычкой пить.

До 2020 года, когда произошла эта история, Ефремов делал кардинально противоположные заявления. "Я пью, пил и буду пить! А если бы водку выпускали в твёрдом виде, я бы её грыз!" — сказал Ефремов в ответ на предложение пройти курс анонимных алкоголиков в США.

Возможно, такая позиция сформировалась у Михаила вследствие семейного алкоголизма. Ведь зависимость была у его отца, актёра Олега Ефремова, а также сын Михаила, Никита, тоже актёр, не раз признавался в том, что ведёт борьбу с пагубной привычкой.

Григорий Лепс

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пока отказывается бросить пить и исполнитель знаменитой "Рюмки водки на столе" Григорий Лепс. После драки в петербургском баре в прошлом году артист заявил, что водка ему не мешает. Бывший продюсер исполнителя считает, что катализатором алковыходок Лепса мог стать его развод с женой. Григорий с супругой прожили вместе 20 лет, об их расставании стало известно в декабре 2021 года. Тогда ходили слухи и о запоях Лепса, и о его лечении в психиатрической клинике. Наряду с этим писали, что певец с зависимостями борется и успешно их преодолевает.

"Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остаётся только что-то выпить: бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс", — откровенно поведал Лепс в одном из интервью. Как итог: противоречивые отношения с рюмкой водки на столе довели Лепса до уголовного дела по статье "Умышленное причинение вреда здоровью".

Слава

Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Не удаётся найти баланс в отношениях с бокалом и российской певице Анастасии Сланевской, известной как Слава. Дело в том, что после просмотра своих же "видосиков", размещённых в Сети, артистка решила, что ведёт себя неадекватно, в частности слишком много говорит. Певица даже решилась поставить точку в распитии алкоголя в минувшем году и взялась за правильный образ жизни. Однако промежуточные итоги выбранного пути звезду не порадовали. И Слава объявила, что ей "пора вернуться" к алкоголю.

"Как бросишь пить, весь организм к чёртовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, всё болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов", — заявила Слава в соцсетях.

Сейчас артистка упивается новой ролью: она стала бабушкой. А к поклонникам обращается с вопросом, что же ей делать: быть или не быть, пить или не пить. Потому что самой найти компромисс не удаётся.

Ольга Бузова

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

А вот актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова своих людей такими вопросами не мучает. Она уже давно — во время скандала с Дмитриевым Губерниевым — сказала такую фразу: "Мне пить нельзя". Хотя после этого и выходила на сцену в майке с надписью "Где мой коньяк" на конкурсе "Новая волна". Тогда вместе с ещё одним "раскаявшимся в алкоголизме" артистом, Димой Биланом, она исполнила песню "Пьяная любовь". Такую ли она сама испытывает к зрителю — зачастую вопрос не риторический. Ответы на него можно лицезреть на видео с концертов Оли. Завирусившийся ролик из Раменского весной 2023 года заставил думать публику, что Оля, кажется, опять пьяная.

"Я не буду помощи просить у алкоголя, // Теперь не зая для тебя, а просто Оля", — поёт звезда. Возможно, эти слова посвящены Давиду Манукяну, который ранее намекнул в одном из эфиров телешоу "Дом-2" на алкоголизм Бузовой. Он сказал тогда, что его девушка бухала. Не так давно Оля прокомментировала тягу к спиртному в интервью Надежде Стрелец: "Если праздник, то можно выпить. Я никогда этого не скрывала. Я могу до семи утра гулять".

Алексей Нилов

Фото © ТАСС / Вадим Денисов

А вот брутальному полицейскому из "Улиц разбитых фонарей" любовь помогла отвернуться от бутылки. Актёр Алексей Нилов признаётся, что встреча с Еленой Володиной, пятой женой, поставила точку во всех других отношениях, в том числе с зелёным змием. А ведь тот не раз доводил Алексея до крайней черты. В 2000 году актёр даже пережил клиническую смерть из-за запоев. Казалось бы, побывав на грани, он бросит пить. Но спустя семь лет медикам пришлось снова бороться за жизнь артиста. Вывести его из состояния клинической смерти на этот раз удалось только через 11 дней.

Пристрастие, с которым актёру пришлось бороться всю свою жизнь, началось, по его словам, во время службы в армии. Их тогда направили ликвидировать последствия аварии на Чернобыле. "Перед отбоем раздавали кружки, в которые наливался самогон. Из моего отделения никто из-за лучевой болезни не ушёл", — рассказывал актёр.