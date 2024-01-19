Анна Асти уехала из России, чтобы переждать скандал с "голой вечеринкой"
Mash: Анна Асти уехала из России после участия в "голой вечеринке" Ивлеевой
Анна Асти. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) улетела с мужем из России после скандала с "голой вечеринкой" блогерши Анастасии Ивлеевой. Как пишет Mash, артистка хочет переждать зиму за рубежом, пока страсти не поутихнут, а потом вернуться к концертам в марте.
По данным телеграм-канала, певице пришлось снизить цены на свои выступления на корпоративах. Если до участия в "голой вечеринке" она просила 10 миллионов рублей, то сейчас "только" семь. Кроме того, Асти поменяла райдер, теперь заказчик должен выплатить ей 500 тысяч рублей за свет и звук на выступлении, а также 100 тысяч на питание всей команды.
Сейчас все запланированные концерты артистки отменили или перенесли на более поздние даты. Например, выступление Асти в Сочи, которое должно было состояться в январе, будет лишь через год. Под большим вопросом и мартовский гастрольный тур звезды.
Напомним, скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 21 декабря. Гости пришли практически обнажёнными. При этом Anna Asti там не раздевалась, а выступала на сцене как приглашённая звезда. Тем не менее она тоже попала под раздачу. Так, у певицы сорвался новогодний концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить её недавно полученного российского гражданства.