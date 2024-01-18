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18 января, 09:14

Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не попасть "под отмену" из-за "голой вечеринки"

Бывший муж Ивлеевой Элджей решил откреститься от лейбла Анны Асти

Российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Фадеичев

Российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Фадеичев

Российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России. По данным SHOT, бывший муж Насти Ивлеевой улетел в Таиланд, чтобы переждать катастрофические последствия "голой вечеринки", а менеджер Элджея при планировании корпоративов уточняет, что артист не имеет никакого отношения к музыкальному лейблу Fenix Music Label, который в конце сентября запустила Асти.

Имя Элджея ещё недавно красовалось в списке артистов лейбла ANNA ASTI. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fenixmusiclabel

Имя Элджея ещё недавно красовалось в списке артистов лейбла ANNA ASTI. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fenixmusiclabel

Отметим, что исполнительница песни "Царица" попала "под отмену" после вечеринки у Ивлеевой, хотя сама она там не раздевалась, а выступала на сцене как приглашённая звезда. У Асти сорвался новогодний концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить её недавно полученного российского гражданства. Видимо, Элджей не захотел, чтобы неприятности зацепили и его, поэтому и решил по-тихому расторгнуть отношения с лейблом, хотя буквально несколько месяцев назад блистал на презентации Fenix Music Label в Петровском путевом дворце вместе с Лолитой — ещё одной "подопечной" лейбла.

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Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева извинилась, попросила у россиян второй шанс и расплакалась.

Марина Калегина
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