Элджей тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не попасть "под отмену" из-за "голой вечеринки"

Российский рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, тайно вышел из лейбла Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений в России. По данным SHOT , бывший муж Насти Ивлеевой улетел в Таиланд, чтобы переждать катастрофические последствия "голой вечеринки", а менеджер Элджея при планировании корпоративов уточняет, что артист не имеет никакого отношения к музыкальному лейблу Fenix Music Label, который в конце сентября запустила Асти.

Отметим, что исполнительница песни "Царица" попала "под отмену" после вечеринки у Ивлеевой, хотя сама она там не раздевалась, а выступала на сцене как приглашённая звезда. У Асти сорвался новогодний концерт в Gipsy, а общественники потребовали лишить её недавно полученного российского гражданства. Видимо, Элджей не захотел, чтобы неприятности зацепили и его, поэтому и решил по-тихому расторгнуть отношения с лейблом, хотя буквально несколько месяцев назад блистал на презентации Fenix Music Label в Петровском путевом дворце вместе с Лолитой — ещё одной "подопечной" лейбла.