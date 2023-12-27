Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 19:47

Столичный клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Асти, её заменит Jony

Анна Асти и Jony. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Asti / jony.me

Анна Асти и Jony. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Asti / jony.me

Московский клуб VK Gipsy отменил новогоднее выступление певицы Анны Асти по "независящим причинам". Как сообщила пресс-служба заведения на странице в социальной сети, вместо поп-дивы на сцене появится российский певец Jony.

"Друзья, по независящим от нас причинам выступление Anna Asti переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время. В новогоднюю ночь в "Джипси" для вас выступит обаятельный и талантливый красавчик — сладкоголосый Jony", — сказано в релизе.

Купленные на выступление Асти билеты остаются действительны. Гости смогут воспользоваться ими 31 декабря или дождаться новой даты концерта Асти.

Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан
Суд принял миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" и возмущённых граждан

Ранее Лайф сообщал, что московский ночной клуб Mutabor, где прошла скандальная "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Напомним, что 21 декабря состоялась тусовка, куда нагрянули многие знаменитости. В их числе были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Вечеринка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева извинилась, попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Но это не все неудачи телеведущей: её решили проверить на неуплату более 100 миллионов рублей налогов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров