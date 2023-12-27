Столичный клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Асти, её заменит Jony

Московский клуб VK Gipsy отменил новогоднее выступление певицы Анны Асти по "независящим причинам". Как сообщила пресс-служба заведения на странице в социальной сети, вместо поп-дивы на сцене появится российский певец Jony.

"Друзья, по независящим от нас причинам выступление Anna Asti переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время. В новогоднюю ночь в "Джипси" для вас выступит обаятельный и талантливый красавчик — сладкоголосый Jony", — сказано в релизе.