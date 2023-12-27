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Клуб Mutabor, где прошла вечеринка Ивлеевой, опечатали на месяц

27 декабря, 15:03
Клуб "Мутабор". Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Клуб "Мутабор". Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Московский ночной клуб Mutabor, где прошла скандальная "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, опечатали на месяц после визита сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Об этом сообщает SHOT.

Московский ночной клуб Mutabor, где прошла скандальная "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, опечатали на месяц. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, официальной причиной опечатывания стали нарушения розничной торговли алкоголем. Заведение уже переносит новогодние мероприятия.

Песков попросил журналистов "помиловать" его после вопроса о вечеринке Ивлеевой
Песков попросил журналистов "помиловать" его после вопроса о вечеринке Ивлеевой

Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском баре "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах, среди них были даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева извинилась, попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Но это не все неудачи телеведущей: её решили проверить на неуплату более 100 миллионов рублей налогов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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