Песков попросил журналистов "помиловать" его после вопроса о вечеринке Ивлеевой
Песков предпочёл не комментировать вечеринку Ивлеевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой и предпочёл остаться в числе тех, кто не обсуждает эту тему.
"Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", — обратился представитель Кремля к журналистам.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском баре "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах, среди них были даже Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Но она успела даже провести второй день вечеринки и уже затем извинилась. Причём даже не один раз — блогерша попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Но это не все неудачи телеведущей: её решили проверить на неуплату более 100 миллионов рублей налогов.
LIFE / Павел Баранов