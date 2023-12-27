Песков попросил журналистов "помиловать" его после вопроса о вечеринке Ивлеевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой и предпочёл остаться в числе тех, кто не обсуждает эту тему.

"Что касается этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", — обратился представитель Кремля к журналистам.