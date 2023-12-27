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27 декабря, 08:59

Захарова заявила, что у участников скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой есть шанс исправиться

Захарова: Возмущение россиян даёт участникам вечеринки Ивлеевой шанс исправиться

Общественное осуждение даёт участникам скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой шанс исправиться, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, увидев мероприятие, вся страна "встала и сказала", что хочет жить по-другому, без навязывания "вот этого мрака".

"У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше", — сказала она.

Захарова отметила, что это важно в первую очередь для них самих. Причём каждый человек, по её словам, в определённый период жизни сталкивается с похожими по болезненности уроками. И важно вынести из такой ситуации вывод, который сделает его лучше.

"Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше", — добавила дипломат.

Режиссёр, снявший Ивлееву в сериале "Монастырь", высказался насчёт "голой вечеринки"
Режиссёр, снявший Ивлееву в сериале "Монастырь", высказался насчёт "голой вечеринки"

Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском баре "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Среди гостей были вполне известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. К слову, гости и сама блогерша извинились. Она попросила у общественности второй шанс. А ещё Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере, ФНС заинтересовали три организации блогерши.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office

Матвей Константинов
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