Захарова заявила, что у участников скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой есть шанс исправиться
Захарова: Возмущение россиян даёт участникам вечеринки Ивлеевой шанс исправиться
Общественное осуждение даёт участникам скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой шанс исправиться, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, увидев мероприятие, вся страна "встала и сказала", что хочет жить по-другому, без навязывания "вот этого мрака".
"У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше", — сказала она.
Захарова отметила, что это важно в первую очередь для них самих. Причём каждый человек, по её словам, в определённый период жизни сталкивается с похожими по болезненности уроками. И важно вынести из такой ситуации вывод, который сделает его лучше.
"Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше", — добавила дипломат.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском баре "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Среди гостей были вполне известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. К слову, гости и сама блогерша извинились. Она попросила у общественности второй шанс. А ещё Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере, ФНС заинтересовали три организации блогерши.
Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office