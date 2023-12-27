Захарова заявила, что у участников скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой есть шанс исправиться

Общественное осуждение даёт участникам скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой шанс исправиться, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, увидев мероприятие, вся страна "встала и сказала", что хочет жить по-другому, без навязывания "вот этого мрака".

"У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, вот одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано и, наверное, найти этот самый путь к тому, чтобы стать чуть лучше", — сказала она.

Захарова отметила, что это важно в первую очередь для них самих. Причём каждый человек, по её словам, в определённый период жизни сталкивается с похожими по болезненности уроками. И важно вынести из такой ситуации вывод, который сделает его лучше.