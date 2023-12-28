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Анна Асти может остаться без российского паспорта после "голой вечеринки" Ивлеевой

Общественники требуют лишить Анну Асти паспорта РФ после "голой вечеринки"

28 декабря, 12:44
Анна Асти. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Анна Асти. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Общественники из движения "Сорок сороков" требуют лишить певицу Анну Асти российского паспорта. Всё из-за участия артистки в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.

Асти (она же Анна Дзюба) получила российское гражданство всего два месяца назад. В "Сорок Сороков" считают, что автор хитов "Царица" и "По барам" забыла о присяге, которую давала, и своим появлением на тусовке поставила под сомнение традиционные ценности. Общественники также просят привлечь певицу к административке по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".

Что будет с Ивлеевой: Экстрасенс увидела дальнейшую судьбу Насти и последствия её вечеринки
Что будет с Ивлеевой: Экстрасенс увидела дальнейшую судьбу Насти и последствия её вечеринки

Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева извинилась, попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Но это не все неудачи телеведущей: её решили проверить на неуплату более 100 миллионов рублей налогов. Досталось и Анне Асти: её концерт уже отметили в клубе Gipsy и "Барвиха Luxury Village".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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