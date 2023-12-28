Анна Асти может остаться без российского паспорта после "голой вечеринки" Ивлеевой

Общественники из движения "Сорок сороков" требуют лишить певицу Анну Асти российского паспорта. Всё из-за участия артистки в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает SHOT.

Асти (она же Анна Дзюба) получила российское гражданство всего два месяца назад. В "Сорок Сороков" считают, что автор хитов "Царица" и "По барам" забыла о присяге, которую давала, и своим появлением на тусовке поставила под сомнение традиционные ценности. Общественники также просят привлечь певицу к административке по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".