Что будет с Ивлеевой: Экстрасенс увидела дальнейшую судьбу Насти и последствия её вечеринки

Наверное, не осталось уже человека, который не знал бы про скандал, гремящий вокруг Насти Ивлеевой и её "голой вечеринки", прошедшей в столичном "Мутаборе". Главреда Playboy не просто публично порицают и обвиняют в разврате и пропаганде нетрадиционных ценностей. Знаменитую Настюшку заподозрили и в финансовых махинациях.

Ивлеевой пришлось принести публичные извинения. Но помогут ли они бывшей ведущей "Орла и решки" избежать участи быть "отменённой"? Лайф специально связался с астрологом и экстрасенсом Аделиной Блэкмун и спросил, что говорят карты Таро о дальнейшей судьбе Насти Ивлеевой? Что с ней будет?

Какая судьба ждёт Ивлееву? Карты Таро показали правду. Коллаж © LIFE. Фото © Freepik / coolvector, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Эзотерик рассказала, что видит рядом с провинившейся мужчину, который поддерживает и наставляет, а также успокаивает Ивлееву. Также карты показали, что налоговая проверка действительно будет.

Очень много где Анастасию сейчас "срубят". И такое впечатление, что в тюрьму не посадят. Но потеря финансов у неё идёт Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Также эзотерик рассказала про судьбу Ивлеевой следующее: тюремного заключения с большой вероятностью получится избежать. Все долги, в которых её подозревают и которые, вероятно, найдут, она заплатит.

Придётся что-то погасить, возместить, оплатить какие-то штрафные санкции, может быть, налог какой-то выплатить Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Также астролог говорит, что эта история замотивирует блогершу на успех. Та не опустит руки и будет дальше упорно работать. Её "ждёт новый виток". Скорее всего, Ивлеева "включит голову" и попробует себя в ином направлении. И пусть первое время будет тяжело, та не отступится. "Она будет реабилитирована", — читает смысл выпавших карт астролог Аделина Блэкмун.

Что после скандала с "голой вечеринкой" будет с Настей Ивлеевой? Коллаж © LIFE. Фото © Freepik / coolvector, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

По словам таролога, Ивлеева всё равно будет известна, популярна. Карты также показали, что, возможно, эта история с вечеринкой позже приведет её к новому успеху. Так как долгое время звезду будут обсуждать, а её имя останется на слуху.

Кстати, злого умысла в затее с вечеринкой карты не показывают. Скорее всего, это и правда была ошибка со стороны зазвездившейся Анастасии, которая, как говорится, берега попутала.