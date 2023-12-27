С блогерши Лерчек сняли все запреты, заявил адвокат

Следователи сняли все ограничения с блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных. Они могут пользоваться Интернетом, рассказал адвокат звёздного семейства.

"Всё оплачено в полном объёме ещё месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили... Расследование уголовного дела продолжается пока, я не готов делать прогнозы за следствие. Время покажет", — заявил адвокат в беседе с RT.