С блогерши Лерчек сняли все запреты, заявил адвокат
Адвокат блогера Лерчек: Чекалины оплатили все долги, расследование продолжается
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek
Следователи сняли все ограничения с блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных. Они могут пользоваться Интернетом, рассказал адвокат звёздного семейства.
"Всё оплачено в полном объёме ещё месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили... Расследование уголовного дела продолжается пока, я не готов делать прогнозы за следствие. Время покажет", — заявил адвокат в беседе с RT.
Юрист добавил, что его клиенты настроены на конструктивную работу и смотрят в будущее с оптимизмом.
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой, а сегодня появилась информация, что Лерчек вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео. Налоговая "поздравила" блогершу новым долгом.