Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 12:46

ФНС начала новую проверку в отношении Лерчек

Адвокат Лерчек Третьяков: ФНС начала проверку в отношении блогера за 2022 год

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) за прошлый год. Как отметил её адвокат Константин Третьяков, это "рутинная ситуация", которая не связана с уголовными делами по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Никаких конкретных претензий пока не выдвинуто, утверждает юрист.

Ранее СМИ сообщили, что в отношении Лерчек снова начали проверки. Утверждалось, что сумма неоплаченных налогов может превысить 250 миллионов рублей.

"Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки, что без коррупционной составляющей априори невозможно, так как проверка только началась. Мы ещё даже не представляли никаких документов в ФНС", — подчеркнул Третьяков в беседе с РИА "Новости", добавив, что данная проверка проводится объективно.

Блогерша Лерчек скоро вернётся в соцсети: с неё сняли "судебный бан" после выплаты долга
Блогерша Лерчек скоро вернётся в соцсети: с неё сняли "судебный бан" после выплаты долга

Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой.

Никита Осипов
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров