ФНС начала новую проверку в отношении Лерчек
Адвокат Лерчек Третьяков: ФНС начала проверку в отношении блогера за 2022 год
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) за прошлый год. Как отметил её адвокат Константин Третьяков, это "рутинная ситуация", которая не связана с уголовными делами по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Никаких конкретных претензий пока не выдвинуто, утверждает юрист.
Ранее СМИ сообщили, что в отношении Лерчек снова начали проверки. Утверждалось, что сумма неоплаченных налогов может превысить 250 миллионов рублей.
"Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки, что без коррупционной составляющей априори невозможно, так как проверка только началась. Мы ещё даже не представляли никаких документов в ФНС", — подчеркнул Третьяков в беседе с РИА "Новости", добавив, что данная проверка проводится объективно.
Как сообщал Лайф, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Также им вменили отмывание денег. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, но суд назначил максимальный штраф 40% от указанной суммы. В конце ноября стало известно, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой.