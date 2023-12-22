ФНС начала новую проверку в отношении Лерчек

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку в отношении блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) за прошлый год. Как отметил её адвокат Константин Третьяков, это "рутинная ситуация", которая не связана с уголовными делами по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств. Никаких конкретных претензий пока не выдвинуто, утверждает юрист.

"Если кто-то пишет о том, что с нас взыщут 250 миллионов рублей, то получается, что это либо ложная информация, либо кто-то уже заранее знает результат проверки, что без коррупционной составляющей априори невозможно, так как проверка только началась. Мы ещё даже не представляли никаких документов в ФНС", — подчеркнул Третьяков в беседе с РИА "Новости", добавив, что данная проверка проводится объективно.