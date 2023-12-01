Блогерша Лерчек скоро вернётся в соцсети: с неё сняли "судебный бан" после выплаты долга

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины могут скоро вернуться в соцсети: по данным SHOT, с семейства сняли "судебный бан", потому что они погасили все долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей.