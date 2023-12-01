Блогерша Лерчек скоро вернётся в соцсети: с неё сняли "судебный бан" после выплаты долга
С блогера Лерчек сняли запрет на пользование соцсетями
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины могут скоро вернуться в соцсети: по данным SHOT, с семейства сняли "судебный бан", потому что они погасили все долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей.
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, однако суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. А в конце ноября Лайф сообщал, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой.