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Блогерша Лерчек скоро вернётся в соцсети: с неё сняли "судебный бан" после выплаты долга

С блогера Лерчек сняли запрет на пользование соцсетями

1 декабря, 07:55
<p>Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины могут скоро вернуться в соцсети: по данным SHOT, с семейства сняли "судебный бан", потому что они погасили все долги перед налоговой и выплатили 311 млн рублей.

Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году

Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году

Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, однако суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. А в конце ноября Лайф сообщал, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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