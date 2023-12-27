Стала жертвой "фокуса": В краже кошелька звезды "Счастливы вместе" заподозрили профессиональную воровку

По информации телеграм-канала, аферистка сработала в момент, когда 43-летняя Бочкарёва с дочкой заходили в ресторан "Мзиури" в Климентовском переулке в центре Москвы. Неизвестная, воспользовавшись небольшой толкучкой на входе, прижалась к актрисе и накинула на её сумку платок, после этого она тут же вытащила оттуда кошелёк и сбежала. Сейчас злоумышленницу разыскивают полицейские. Незадолго до этого её видели возле Климентовской церкви напротив ресторана.