Стала жертвой "фокуса": В краже кошелька звезды "Счастливы вместе" заподозрили профессиональную воровку
SHOT: Ограбленная на 200 тысяч рублей актриса Бочкарёва стала жертвой карманницы
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва стала жертвой карманницы. По данным SHOT, неизвестная накинула платок на сумку актрисы, после чего её кошелёк с 200 000 рублей пропал.
По информации телеграм-канала, аферистка сработала в момент, когда 43-летняя Бочкарёва с дочкой заходили в ресторан "Мзиури" в Климентовском переулке в центре Москвы. Неизвестная, воспользовавшись небольшой толкучкой на входе, прижалась к актрисе и накинула на её сумку платок, после этого она тут же вытащила оттуда кошелёк и сбежала. Сейчас злоумышленницу разыскивают полицейские. Незадолго до этого её видели возле Климентовской церкви напротив ресторана.
Как ранее писал Лайф, Бочкарёва заметила пропажу только после обеда, когда хотела оплатить счёт в ресторане. В связи с инцидентом она написала заявление в полицию.
ТАСС / Виктория Вотоновская