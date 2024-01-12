В Саратове требуют отменить концерты Анны Асти и Малинина

Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти (Анна Дзюба) и Александра Малинина в Саратове. Он отметил, что у этих артистов нет чёткой позиции по поддержке СВО. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

"В Саратове вновь планируются концерты "артистов" с неоднозначной репутацией. 26 марта Саратов собирается посетить некая Анна Асти — одна из героинь "голой вечеринки" Ивлеевой в клубе "Мутабор"... Ни разу не высказалась в поддержку проведения специальной военной операции. Несмотря на это, ей собираются предоставить площадку ЛДС "Кристалл" для концерта", — написал Грибов.

На сайте Александра Малинина указано, что 6 февраля планируется концерт в Саратовском государственном академическом театре драмы имени Слонова, а 7 февраля в Балакове в муниципальном Дворце культуры. Грибов указал, что певца следует отменить за исполнение украинской песни "Червона калина".

"Ещё один исполнитель родом из Украины — Александр Малинин (настоящая фамилия Выгузов), постоянно проживающий в Германии, но собирается давать концерт в Саратове 6 февраля в театре драмы. Напомню, что Малинин исполнял гимн бандеровцев "Червона калина"! За это исполнение он до сих пор не принёс извинений! Также он никак не обозначил свою позицию по вопросу СВО. Необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам", — добавил парламентарий.