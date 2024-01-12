В Саратове требуют отменить концерты Анны Асти и Малинина
Депутат Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти и Малинина в Саратове
Анна Асти (Анна Дзюба) и Александр Малинин. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева, Вячеслав Прокофьев
Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти (Анна Дзюба) и Александра Малинина в Саратове. Он отметил, что у этих артистов нет чёткой позиции по поддержке СВО. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
"В Саратове вновь планируются концерты "артистов" с неоднозначной репутацией. 26 марта Саратов собирается посетить некая Анна Асти — одна из героинь "голой вечеринки" Ивлеевой в клубе "Мутабор"... Ни разу не высказалась в поддержку проведения специальной военной операции. Несмотря на это, ей собираются предоставить площадку ЛДС "Кристалл" для концерта", — написал Грибов.
На сайте Александра Малинина указано, что 6 февраля планируется концерт в Саратовском государственном академическом театре драмы имени Слонова, а 7 февраля в Балакове в муниципальном Дворце культуры. Грибов указал, что певца следует отменить за исполнение украинской песни "Червона калина".
"Ещё один исполнитель родом из Украины — Александр Малинин (настоящая фамилия Выгузов), постоянно проживающий в Германии, но собирается давать концерт в Саратове 6 февраля в театре драмы. Напомню, что Малинин исполнял гимн бандеровцев "Червона калина"! За это исполнение он до сих пор не принёс извинений! Также он никак не обозначил свою позицию по вопросу СВО. Необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам", — добавил парламентарий.
К слову, родился Александр Малинин в советском Свердловске (Екатеринбург). Он выпустил альбом "Червона калина" с песнями на украинском языке ещё в 2003 году. Однако в Сети можно найти видео, выложенное в 2023 году, с исполнением артистом этой песни на концерте, но подтверждения, что выступление было именно в прошлом году, нет.
А ранее общественники из движения "Сорок сороков" потребовали лишить певицу Анну Асти российского паспорта из-за участия артистки в тусовке. Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие "тяжеловесы" шоубиза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева извинилась, попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Но это не все неудачи телеведущей: её решили проверить на неуплату более 100 миллионов рублей налогов. Досталось и Анне Асти: её концерт уже отменили в клубе Gipsy и "Барвихе Luxury Village".