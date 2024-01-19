68-летняя Хакамада блеснула стройной фигурой в купальнике на отдыхе в Таиланде 68-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике на пляже в Таиланде 19 января, 10:56 Ирина Хакамада. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Экс-политик, а ныне тренер личностного роста Ирина Хакамада опубликовала в соцсети своё фото в купальнике во время отдыха в Таиланде. В кадре она держит двух игуан и счастливо улыбается.

Ирина Хакамада. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irina_hakamada

"Драконы бывают разные, энергии тоже, мы выбираем", — подписала снимок 68-летняя Хакамада.

Бывший зампред Госдумы не скрывает, что сидит на жёстких диетах и считает эталоном балерину Галину Уланову. По словам Хакамады, её рацион ограничен приёмом пищи один раз в день. При этом экс-политик не ест вечером, активно занимается спортом, плавает и часто ходит пешком. Однако Хакамада не советует следовать её примеру, потому что диета подбиралась специально под неё.

В конце декабря прошлого года Хакамада дала пять простых советов женщинам о том, как быть счастливой после 50 лет. По её словам, нельзя делать из мужчины смысл всей жизни, а лучше найти собственные увлечения и хобби.

Авторы Татьяна Миссуми