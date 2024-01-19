"Нельзя сидеть": Спортврач поделилась топовым лайфхаком для женщин с проблемной фигурой

Люди с разными типами телосложения нуждаются и в разных подходах к тренировкам, чтобы получить хорошую фигуру или достичь высоких результатов. Такое утверждение в беседе с радио Sputnik озвучила спортивный врач Ольга Перевалова.

Эксперт подчеркнула, что принято выделять три соматотипа, при которых люди делятся на гиперстеников, нормостеников и астеников. Первые являются низкорослыми и коренастыми, вторые обладают гармоничным соотношением антропометрических показателей, а третьи отличаются худобой и высоким ростом.

По словам спортврача, людям с астеническим телосложением, как правило, сложно набрать мышечную массу, в отличие от гиперстеников. Последние же обычно преуспевают в силовых и скоростных дисциплинах, прикладывая сравнительно немного усилий. Порой им достаточно питаться одними белками для роста мускулов, тогда как астеники нуждаются в специальном рационе и изнурительных тренировках, чтобы привести себя в форму.

Если мужчинам-гиперстеникам подходят такие дисциплины, как борьба или тяжёлая атлетика, то женщинам с аналогичным телосложением необходимо, напротив, "подсушиваться" и работать над гибкостью.

"Фигура таких женщин считается самой проблематичной в плане получения результата. Им нельзя сидеть, им надо постоянно двигаться: заниматься спортом, фитнесом, ходить, прыгать, бегать. Мускулатуру им наращивать не надо. Им нужны такие виды спорта, которые тренируют гибкость и "подсушивают" мышцы", — подытожила Перевалова.