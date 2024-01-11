Назван способ быстро избавиться от набранных за праздники лишних килограммов

Многие набрали пару лишних килограммов после затяжных новогодних праздников и теперь начинают усиленно худеть, в том числе при помощи голодания. Как предупредила в беседе с НСН звёздный диетолог Маргарита Королёва, отказываться от еды в данном случае не стоит.

По её словам, в зимнее время года организму нужны калории — в день нужно принимать пищу от четырёх до шести раз, ведь каждый из приёмов ускоряет обмен веществ, что помогает снизить вес. Завтракать рекомендовано в первый час после пробуждения, а между завтраком, обедом и ужином должно быть два-три полезных и несолёных перекуса. Также диетолог советует пить больше воды.

"За десять дней можно было набрать не больше полутора килограммов жира, остальное — это жидкость, которая задержалась на фоне избытка соли, полученной в составе салатов и других блюд. Надо ограничить натрий в рационе, убрать его дня на два-три, исключив солёные и гиперсолёные продукты, а также пить от двух до двух с половиной литров жидкости в день. Это преимущественно чистая негазированная вода (не менее 1,8 литра), зелёный или травяной чай", — пояснила Королёва.

Она также заявила, что в рационе нужно оставить мясо с рыбой и не забывать про репу для поддержания иммунитета. Кроме неё из овощей подойдёт редька, редис, тыква, все виды капусты, лук, чеснок. Эксперт также посоветовала ходить в баню, сауну, фитнес-клубы, вставать на лыжи и коньки и чаще бывать на свежем воздухе.