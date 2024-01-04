Диетолог подсказал способ сбросить полтора-два килограмма за новогодние каникулы

У многих новогодние и рождественские праздники ассоциируются исключительно с вкусной едой и расслабленным отдыхом. Как провести каникулы с удовольствием и сбросить полтора-два килограмма, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Прежде всего медик обратил внимание на "обжорный стереотип", когда многие зарекаются начать правильно питаться или сесть на жёсткую диету, но только после праздников. Однако такая схема, по словам диетолога, вовсе не работает. Даже если сбросить лишний вес удастся, строгая диета в конечном итоге приведёт к обратному эффекту. После похудения человек расслабляется и вновь набирает килограммы, причём довольно быстро. Поэтому позаботиться о фигуре следует ещё во время каникул.

"Просто дома не надо сидеть, надо больше двигательной активности. Надо есть больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов", — рекомендовал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Подобное питание вполне сытное, а вместе с подвижным образом жизни оно поможет даже убрать один-два лишних килограмма. Такая система куда более эффективна, чем сидеть после праздников на жёсткой диете, убеждён специалист.