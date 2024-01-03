"Захлебнёшься": Нарколог посоветовал не соревноваться на праздниках с запойной роднёй

Во время рождественских и новогодних праздников россияне часто собираются большой семьёй и в гости могут приехать дальние родственники. Почему бессмысленно пытаться угнаться за сильно пьющей роднёй, в беседе с РИАМО рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам медика, сильно пьющий родственник, который во время застолья всех баламутит и подливает в чужие рюмки, является алкоголиком. С таким не стоит соревноваться, так как перед ним стоит задача напоить всех присутствующих. Собеседник издания считает, что таким образом пьющий родственник не хочет плохо смотреться на фоне остальных.

Также он подчеркнул, что пьющие люди втягивают непьющих в различные конкурсы со спиртным, а наутро все будут страдать, в отличие от алкоголиков. Психиатр рассказал, что у непьющего будет постинтоксикационный синдром похмелья, а его пьющий родственник, как проснётся, выпьет стопку и будет дальше заниматься своими делами. В то же время медик отметил, что печень перерабатывает всего 10 миллилитров чистого спирта в час.

"Всё, что ты выпьешь сверх и быстрее, — ты захлебнёшься, будешь мучиться от интоксикации. Другого варианта нет. За жадность придётся платить", — заключил Шуров.