Названы самые вредные сладости для зубов в новогодних подарках

Самыми вредными сладостями являются те, которые липнут к зубам и долго находятся во рту: карамельки, ириски, леденцы. Злоупотребление ими чревато кариесом, в связи с чем класть их в детский новогодний подарок не стоит.

"Вообще, практически любые сладости вредны для зубов. Поэтому важно соблюдать меру и не давать их ребёнку слишком часто. Самыми безопасными с этой точки зрения являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила", — рассказала "Газете.ru" детский стоматолог "СМ-Стоматологии" Людмила Шемякина.

По словам специалиста, важно помнить, что десерт является дополнением к основной пище, а не её заменой. Есть сладкое следует не чаще одного раза в день, а после его употребления нужно обязательно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот водой.