Названы самые вредные сладости для зубов в новогодних подарках
Врач Шемякина назвала карамель и ириски самыми вредными в новогодних подарках
Самыми вредными сладостями являются те, которые липнут к зубам и долго находятся во рту: карамельки, ириски, леденцы. Злоупотребление ими чревато кариесом, в связи с чем класть их в детский новогодний подарок не стоит.
"Вообще, практически любые сладости вредны для зубов. Поэтому важно соблюдать меру и не давать их ребёнку слишком часто. Самыми безопасными с этой точки зрения являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила", — рассказала "Газете.ru" детский стоматолог "СМ-Стоматологии" Людмила Шемякина.
По словам специалиста, важно помнить, что десерт является дополнением к основной пище, а не её заменой. Есть сладкое следует не чаще одного раза в день, а после его употребления нужно обязательно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот водой.
Ранее нутрициолог рассказала, как похудеть, не отказываясь от сладкого. Так, готовить десерты можно самостоятельно, заменяя сахар мёдом, варенье — свежими ягодами, а молочный шоколад — тёмным.
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