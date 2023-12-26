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26 декабря, 04:54

Названы самые вредные сладости для зубов в новогодних подарках

Врач Шемякина назвала карамель и ириски самыми вредными в новогодних подарках

Самыми вредными сладостями являются те, которые липнут к зубам и долго находятся во рту: карамельки, ириски, леденцы. Злоупотребление ими чревато кариесом, в связи с чем класть их в детский новогодний подарок не стоит.

"Вообще, практически любые сладости вредны для зубов. Поэтому важно соблюдать меру и не давать их ребёнку слишком часто. Самыми безопасными с этой точки зрения являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила", — рассказала "Газете.ru" детский стоматолог "СМ-Стоматологии" Людмила Шемякина.

По словам специалиста, важно помнить, что десерт является дополнением к основной пище, а не её заменой. Есть сладкое следует не чаще одного раза в день, а после его употребления нужно обязательно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот водой.

Перечислен состав сладких подарков, который принесёт не новогоднее настроение, а отравление
Перечислен состав сладких подарков, который принесёт не новогоднее настроение, а отравление

Ранее нутрициолог рассказала, как похудеть, не отказываясь от сладкого. Так, готовить десерты можно самостоятельно, заменяя сахар мёдом, варенье — свежими ягодами, а молочный шоколад — тёмным.

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Freepik / Prostooleh

Лариса Сафронова
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