Путин рассказал, что тратит на спорт по два часа ежедневно

Президент России Владимир Путин признался, что даже в своем загруженном графике находит по два часа в день на занятия спортом. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с жителями Анадыря.

"Да, конечно. Я делаю это каждый день, минимум по два часа. Зал, бассейн, душ — два с половиной часа. Это нужно сделать частью своей жизни. Необязательно два часа. Хотя бы час или полчаса, но каждый человек должен знать, что должен уделить этому время", — поведал глава государства.