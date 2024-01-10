Регион

Уведомления отключены

10 января, 10:31

Путин рассказал, что тратит на спорт по два часа ежедневно

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что даже в своем загруженном графике находит по два часа в день на занятия спортом. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с жителями Анадыря.

"Да, конечно. Я делаю это каждый день, минимум по два часа. Зал, бассейн, душ — два с половиной часа. Это нужно сделать частью своей жизни. Необязательно два часа. Хотя бы час или полчаса, но каждый человек должен знать, что должен уделить этому время", — поведал глава государства.

Путин назвал любимые виды спорта
Путин назвал любимые виды спорта

Ранее Владимир Путин поставил задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны. На совещании с правительством президент тоже неодноарктно подчёркивал необходимость повышать количество граждан, которые занимаются спортом и физкультурой. По словам главы государства, в России этот показатель растёт постоянно. Однако, по его мнению, ещё есть куда стремиться.

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров