Лекарство от здоровья: Врач раскрыла всю правду о "пользе" пакетированных соков

Несмотря на использование натуральных фруктов при производстве пакетированных соков, такие продукты напрочь лишены витаминов. Место питательных веществ в них занимают вредные добавки, необходимые для увеличения срока годности и усиления вкуса, предупредила врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

Специалист напомнила, что зачастую в состав таких напитков добавляется патулин и ему подобные ингредиенты, необходимые для удаления неприятных запахов. Не обходится и без ароматизаторов, пагубно влияющих на почки. Дополняет композицию сахар, провоцирующий ожирение, сердечные заболевания и диабет.

"В пакетированных соках отсутствуют витамины. Они могут храниться много месяцев. Это огромное преимущество для производителя, но не для нас. Высокая температура, используемая при подготовке соков к столь длительному хранению, уничтожает в них все витамины", — поделилась Толмасова с "Газетой.ru".

По словам врача, в продаже можно найти и пакетированные соки с пометкой "без консервантов". Вестись на эту уловку не стоит, так как такие напитки готовятся с удалением кислорода. Процесс делает продукт не менее опасным аналогом сока с консервантами. Суммируя вышесказанное, лучше сделать выбор в пользу свежевыжатых соков, посоветовала медик.