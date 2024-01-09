Профилактика рака и диабета: Диетолог рассказала о целебных свойствах какао

Какао — это напиток, который замедляет старение, улучшает память и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залётова.

По её словам, в этом напитке есть биоактивные соединения, уменьшающие склеивание тромбоцитов. А на улучшение памяти влияют антиоксиданты и флавоноиды. Также в составе какао — компоненты, которые необходимы людям с заболеваниями печени, включая цирроз. Напиток не превратится в лекарство, но поможет замедлить прогрессирование заболевания.

Также какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии разных патологий, включая вирусные гепатиты. А ещё напиток помогает в профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкозаболеваний. Главное, пить какао без молока и сахара. Достаточно двух-трёх раз в неделю.

"Напиток, приготовленный из чистого какао-порошка, обладает максимально полезными свойствами. Он несладкий и жирноватый на вкус, в том числе за счёт ненасыщенных жирных кислот в его составе. Такое какао рекомендуется пить хотя бы два-три раза в неделю, чтобы получить максимальную пользу. Но можно употреблять его и раз в неделю, чередуя с другими продуктами, содержащими антиоксиданты, например с зелёным чаем", — пояснила Залётова.

Она предупредила, что какао с сахаром или сиропом плохо отражается на весе, поэтому в таком виде этим напитком злоупотреблять не стоит.