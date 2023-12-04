Вкус шоколада не исчезнет: Российские учёные придумали, как сделать какао из гречки

Учёные Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) разработали аналог классического какао-порошка. Они создали его из отходов производства гречневой крупы. По словам специалистов, лузга гречихи является перспективным сырьём для пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

"Установлено, что 100 граммов порошка из лузги гречихи покрывают суточную потребность в пищевых волокнах на 228%, флавоноидах — на 88%, марганце — на 65%, магнии — на 57%, железе — на 500% и 277,8% для мужчин и женщин соответственно", — приводит "Газета.ru" слова завкафедрой технологии питания УрГЭУ профессора Ольги Чугуновой.

Согласно исследованиям, такой аналог может заменить до 15% какао. Примечательно, что вкус шоколада при этом не исчезает. Специалисты уже разработали рецептуры кондитерских кремов, которые можно будет создавать при помощи гречневого порошка.