Российские учёные создали низкокалорийную муку, которая снижает холестерин

Учёные Российского биотехнологического университета научились получать муку из соевого шрота (ценный высокобелковый кормовой продукт). Новый вид муки помогает улучшить обмен веществ, снижает холестерин, а также содержит в себе белок, клетчатку, железо, марганец и калий.

Ожидается, что к середине этого века большая часть семян сои в стране будет использоваться для изготовления продуктов питания, так как сейчас она является одной из самых востребованных в пищевой промышленности.

"При этом усвояемость соевых белков достигает порядка 70%. Соя — это не только белки, она содержит необходимые для человеческого организма минеральные вещества: калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины групп В и С", — приводит RT слова учёного Романа Кандрокова, создавшего новый вид муки.

Кандроков отметил, что вторичный продукт переработки сои не содержит в себе холестерин и полинасыщенные жирные кислоты, а также отличается низкой калорийностью.