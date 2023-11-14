Россиянам назвали мясо, которое можно есть при повышенном холестерине

Повышенный холестерин — не повод полностью отказываться от мясных продуктов. Побаловать себя животным белком позволит курятина, которая неспроста входит во многие диеты. Таким советом с NEWS.ru поделилась нутрициолог Ирина Писарева.

Эксперт по правильному питанию напомнила, что куриный жир считается самым легкоплавким. Именно поэтому мясо птицы легко переваривается. Этот продукт рекомендован не только ослабленным после простуд людям, но и "обладателям" гепатоза печени, подчеркнула диетолог.

"Курица входит во множество диет, например при повышенном холестерине, когда исключают большинство продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира. И тогда на помощь приходит курятина, особенно если брать цыплят-бройлеров, в них совсем мало холестерина", — поделилась с изданием Писарева.