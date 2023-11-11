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11 ноября, 04:59

Как правильно выбрать и приготовить макароны, чтобы не испортить фигуру — ответ диетолога

Диетолог Солнцева посоветовала выбирать макароны из цельнозерновой муки

Макароны — это углеводы, дающие энергию и способствующие выработке гормонов радости, но есть их нужно по определённым правилам. Об этом рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

По её словам, макароны при соблюдении условий употребления могут быть хорошим дополнением к сбалансированному питанию. Общее правило для продуктов с высоким содержанием углеводов — выбирать те, в которых содержится большое количество клетчатки, и подвергать их минимальной обработке.

Эксперт отметила, что нужно покупать макароны из твёрдых сортов пшеницы с 14-процентным содержанием белка или ещё более полезные макароны из цельнозерновой муки, так как в них больше клетчатки и витаминов группы В. Можно также выбрать макароны с добавками — шпинатом или томатами. Их легко распознать по зелёному и красному оттенкам. Полезны макароны и с добавлением гречневой муки или муки из бобовых.

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Следующее правило — правильно готовить. Так, макароны лучше недоварить. Тогда углеводы будут усваиваться медленнее, да и уровень глюкозы в крови не повысится резко, пояснила врач. После варки макарон из бобовой или гречневой муки можно не выливать воду, так как в неё попадает часть белка и прочих полезных веществ. На основе этого отвара специалист предлагает приготовить соус.

К макаронам лучше подавать овощи, желательно термически обработанные. Один из вариантов — овощное рагу, говорит Солнцева. Можно подать и с грибами — в них много клетчатки, белка и бета-глюканов (нерастворимых полисахаридов). Последние хорошо влияют на иммунитет и систему кроветворения, а также снижают уровень холестерина и сахара в крови.

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Кроме того, к полезным макаронным блюдам относится паста болоньезе, которая делается на основе томатного соуса с приправами и мясного фарша. Данный соус содержит антиоксидант ликопин. Главное — выбрать нежирный фарш, чтобы снизить калорийность блюда. А тем, кто любит макароны с сыром, лучше предпочесть наименее жирные сорта. Жирные же соусы с макаронами употреблять вообще не стоит. Речь идёт в том числе о тех, в которые добавляются сливки с высоким процентом жира. Ещё одной ошибкой специалист назвала привычку некоторых поджаривать макароны с добавлением большого количества масла.

Третье правило специалист озвучила как наличие чувства меры.

"Нужно помнить, что половину вашей ежедневной тарелки должны составлять некрахмалистые овощи (капуста, помидоры, огурцы, шпинат и прочее), около четверти тарелки — белковая пища и оставшаяся четверть — высокоуглеводная пища, куда как раз и могут войти макароны. Так что несколько раз в неделю вполне можно позволить себе свою любимую пасту", — пояснила Солнцева в беседе с aif.ru.

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Обложка ©

Freepik / timolina

Анатолий Симоненко
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