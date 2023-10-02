Филолог объяснила, почему русскому человеку приятнее есть макароны, чем пасту

Все мы с детства привыкли к макаронам, но сейчас в меню ресторанов и кафе — сплошь заграничная паста. Что кроется за этими словами, есть ли разница и почему русскому человеку приятнее есть макароны, чем пасту, Лайфу рассказала Ольга Шаталова — доктор филологических наук, профессор кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения.

По словам Шаталовой, само слово "макароны" пришло в русский язык в XVIII веке из итальянского maccheroni через французское macaroni, которое в свою очередь восходит к греческому makaria в значении "благодать, счастье". Этим словом греки именовали варево из ячменной муки или крупы как пищу, доставляющую удовольствие. Интересно, что слово "макароны" и имя Макар одного происхождения: греческое "макариос" означает "счастливец".

"В то время лексема "макароны" обозначала ещё и печенье. Русские кулинарные книги конца XVIII века позволяют предполагать, что именно французское пирожное макарон (macaron) первым проникло в российскую поварскую лексику", — говорит эксперт.

Так почему же в русской кулинарии не прижилось слово "паста"? Ответ кроется в исторически сложившихся традициях русской и итальянской кухни. В Италии паста считается самостоятельным блюдом, и его видов от 300 до 600: казаречче, кавателли, диталини, спагетти, равиоли и т.д. Термин "паста" имеет итальянские корни, объединяет все разновидности изделий из теста. В России же — будь перед вами спагетти или равиоли — всё это мы назовём словом "макароны".

"В нашей культуре это не ресторанное, а блюдо из повседневной жизни. В советское время макароны стали очень популярны: доступно, дёшево и калорийно. И из терминов "паста" или "макароны" русский язык выбрал тот, который исторически был близок. На сегодняшний день дома мы едим макароны, а в ресторане нам подадут пасту. И всё-таки русскому сознанию ближе и роднее слово "макароны" с его внутренней семантикой", — добавила филолог.