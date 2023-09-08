Россиянам рассказали, кто подвержен смерти от макарон

Хлебобулочные изделия не должны служить главной частью рациона человека, так как при избыточном употреблении они только заполняют желудочно-кишечный тракт, а полезные вещества практически не поступают в организм. О том, кого употребление макарон может привести к летальному исходу, Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам Умнова, разрыхлитель в тесте может вызвать эрозии, а дрожжи — нарушение микрофлоры ЖКТ. Сахар приводит к постепенному повышению гликемического индекса, что может привести к развитию сахарного диабета. Постоянное употребление мучного приводит к тому, что организм перестаёт справляться с объёмом поступающей глюкозы, которая превращается в жир и откладывается на поверхности тела и органов.

Умнов рассказал, что в макаронах из мягких сортов пшеницы меньше глютена, но больше быстрых углеводов, поэтому, употребляя их постоянно, можно быстрее насытиться, но зато и вес набрать быстрее. В макаронах из твёрдых сортов пшеницы больше глютена и клетчатки, из-за чего чувство сытости длится дольше. Также в них больше аминокислот, что способствует восстановлению тканей.

"Но нужно учитывать, что некоторые люди не усваивают глютен, являющийся компонентом мучного, что приводит к вздутию живота, диарее и иногда смерти. А избыток мучного может со временем изменить моторику ЖКТ, что вызывает запоры", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Врач подчеркнул, что макароны нужно варить, а не жарить, так как жарка только повышает калорийность продукта.