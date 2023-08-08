Диетолог раскрыла, какие две надписи нужно искать на упаковке правильных макарон
Диетолог Арзуманян: При покупке макарон необходимо учитывать их состав
На сегодняшний день российский рынок пестрит огромным разнообразием пшеничных макарон. Продукт содержит немало питательных веществ, однако при его покупке следует обращать внимание на состав и специальную маркировку. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян.
"В первую очередь смотрим на состав. Мука, из которой они сделаны, должна быть из твёрдых сортов пшеницы. Лучший вариант — это цельнозерновые макароны", — приводит её слова радио Sputnik.
Эксперт пояснила, что такие макаронные изделия содержат много клетчатки и благотворно влияют на микробиоту кишечника, способствуя размножению полезных бактерий. Также стоит обращать внимание на надпись trafilata al bronzo. Её наличие на упаковке говорит о том, что макароны изготавливались с помощью пресс-формы из бронзы. Это значит, что тесто получилось более тягучим и содержит больше белка.
"Сделанные с ней макароны лучше тех, которые готовят с помощью тефлоновых форм. Пшеничные цельнозерновые макароны с надписью trafilata al bronzo — это лучший выбор", — заключила Арзуманян.
А ранее Лайф рассказывал о продуктах, от потребления которых лучше отказаться в жару. Так, на время летнего зноя стоит забыть про полуфабрикаты, молочную продукцию и закуски с белково-углеводной средой. Кроме того, с большой осторожностью следует обращаться с продукцией с небольшим сроком годности.
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