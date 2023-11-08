Для россиян разработали новый вид "здоровых макарон"

Российские учёные научились получать муку из зерна тритикале (гибрид пшеницы и ржи) и предлагают соотечественникам "здоровые макароны". Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе Росбиотеха.

"Зерно тритикале превосходит пшеницу и рожь по содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ", — рассказал автор запатентованной технологии, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета Роман Кандроков.

Классические макаронные изделия, по мнению учёных, не вполне отвечают критериям здорового питания. Более полезной альтернативой могут стать именно макароны из муки тритикале. Тем более что, по словам Кандрокова, разработанный учёными способ может быть реализован на любом мукомольном заводе или в фермерском хозяйстве.