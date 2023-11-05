Учёные выяснили, какие живые организмы способны снизить уровень холестерина на четверть
JEBM: Грибы шиитаке, майтаке и эноки могут уменьшить уровень холестерина
Учёные выяснили, что грибы могут уменьшать уровень холестерина на 25%. Однако исследователи добавили, что не все виды способны так благотворно влиять на организм: только шиитаке, майтаке и эноки могут улучшить здоровье, но уменьшение холестерина — не все полезные свойства грибов.
По словам специалистов, вещества, содержащиеся в грибах, из-за воздействия солнечных лучей также дают необходимый человеку витамин D, сообщил Journal of Experimental Biology and Medicine.
"Они содержат эргостерол, и это уникальное соединение может быть преобразовано в витамин D под влиянием ультрафиолетового излучения", — сообщили исследователи.
Однако учёные добавили, что опыты показали три вида грибов, которые снижают холестерин, — шиитаке, майтаке и эноки.
Многие люди также включают грибы в рацион при похудении, однако учёные предупредили, что даже с таким, казалось бы, полезным продуктом нужно быть аккуратнее.
Ранее Лайф объяснил, как отличить "хороший" холестерин от "плохого". Сам по себе он не может перемещаться по кровеносной системе. Для этого ему требуются "перевозчики" — транспортные молекулы, в медицине называемые липопротеинами. От того, какие именно липопротеины переносят холестерин, зависит его качество.
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