Учёные выяснили, какие живые организмы способны снизить уровень холестерина на четверть

Учёные выяснили, что грибы могут уменьшать уровень холестерина на 25%. Однако исследователи добавили, что не все виды способны так благотворно влиять на организм: только шиитаке, майтаке и эноки могут улучшить здоровье, но уменьшение холестерина — не все полезные свойства грибов.

По словам специалистов, вещества, содержащиеся в грибах, из-за воздействия солнечных лучей также дают необходимый человеку витамин D, сообщил Journal of Experimental Biology and Medicine.

"Они содержат эргостерол, и это уникальное соединение может быть преобразовано в витамин D под влиянием ультрафиолетового излучения", — сообщили исследователи.

Однако учёные добавили, что опыты показали три вида грибов, которые снижают холестерин, — шиитаке, майтаке и эноки.

Многие люди также включают грибы в рацион при похудении, однако учёные предупредили, что даже с таким, казалось бы, полезным продуктом нужно быть аккуратнее.