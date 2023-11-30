От цирроза до рака: Врач рассказал, какие болезни можно победить с помощью кофе

Кофе содержит кофеин — натуральный психостимулятор, который влияет на нервную систему, ускоряет обменные процессы, помогает сконцентрироваться и взбодриться. О том, какие болезни можно победить с помощью любимого бодрящего напитка, Лайфу рассказал врач Денис Банный.

Известно, что кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, уменьшает риск развития сахарного диабета второго типа, укрепляет кровеносные сосуды и снижает концентрацию вредного холестерина и триглицеридов в крови Денис Банный Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Также кофе помогает противостоять депрессии за счёт повышения выработки гормона дофамина, снижает риск развития некоторых онкологических заболеваний, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона. Умеренное употребление кофе, то есть не больше трёх-четырёх чашек в день, может даже снижать риск развития некоторых видов рака, включая рак кожи, молочной и предстательной железы.

"Вероятнее всего, это связано с антиоксидантными свойствами напитка. Кроме того, существуют доказательства, что кофеин снижает риск развития рака толстой кишки, яичников, глиобластомы", — добавил Банный.

Также, по его словам, две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени практически в два раза. Что касается рака печени, то напиток может действовать позитивно благодаря антиоксидантным свойствам и способности уменьшать уровень воспаления в организме. Австралийские исследователи выяснили, что две-три чашки кофе в день помогают снизить риск развития этого вида рака почти на 40%.

"Важно помнить, что кофе — не панацея для печени (особенно если человек злоупотребляет алкоголем и жирной пищей), но ощутимая польза от этого напитка точно есть", — подчеркнул врач.

Важно помнить, что оптимальный противовоспалительный эффект достигается, если человек употребляет не более 400 мг кофеина в сутки. А если добавить в напиток много сахара и жирного молока, то его польза снижается, появляется риск набрать лишний вес, который уже может привести к проблемам с сердцем.