Как жить женщине после 50: 5 простых советов для счастья от Ирины Хакамады

В свои 68 лет Ирина Хакамада собственным примером доказывает, что цифра в паспорте — лишь условность. В этом солидном возрасте лайф-коуч не только прекрасно выглядит, но и живёт на полную катушку. Успешная бизнесвумен убеждена: каждой женщине нужно сформировать философское отношение к возрасту, которое будет помогать ей получать удовольствие абсолютно на каждом этапе жизни. Хотите тоже узнать, как круто жить эту жизнь, когда вам за 50, чтобы потом не было мучительно больно? Рассказываем!

Первый совет: не парьтесь

Принципы жизни от Ирины Хакамады для женщин, которым за 50. Фото © Shutterstock

Ирина Хакамада заботится о своём ментальном здоровье и советует делать то же самое остальным. Она считает, что важно проживать эмоции, а не подавлять их, однако не стоит слишком зацикливаться на крошечных проблемах. Не растрачивайте себя по мелочам. Умение контролировать внезапные скачки настроения подарит вам психологический комфорт, а значит, и повысит удовлетворённость жизнью.

Второй совет: не делайте мужчину смыслом жизни

Ни в коем случае мужчина не должен быть всем миром для женщины. Он должен быть частью или даже стоять в очереди. Только самодостаточный человек может создать гармоничные отношения. Выкиньте из головы иллюзию о принце, который обязан нести вас на руках через всю жизнь, бережно "приподнимая" над сложностями и проблемами. Потому что в один прекрасный день этому принцу надоест свою даму тащить, и вы превратитесь в тот самый "чемодан без ручки".

Третий совет: живите в кайф

Как стать счастливой женщиной после 50 лет: советы Ирины Хакамады. Фото © Shutterstock

Самое главное для счастья — научиться мечтать, ставить перед собой цели и стремиться к ним. При этом идти не ради результата, а из-за процесса, с удовольствием шаг за шагом преодолевая сложности. Если получится создать такую энергию, ничего больше не нужно будет искать, все придёт к вам само.

Четвёртый совет: отстранитесь от негативных людей

Увеличьте дистанцию с людьми, постоянно загружающими вас своими проблемами. Предложите помощь и всё. Это не значит, что вы с ними ссоритесь. Просто сделайте дистанцию длиннее: встречайтесь реже и ненадолго. Стремитесь общаться с позитивно настроенными, энергичными личностями. С теми, кто на вашей волне.

Пятый совет: не бойтесь перемен

Чем жить женщине после 50: 5 мудрых напутствий от Хакамады. Фото © Shutterstock