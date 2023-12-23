Эти 5 жутких методов советского самолечения сегодня никто уже не захочет повторять

В советское время существовало множество способов лечения болячек, которые по современным меркам могут считаться устаревшими, дикими и странными. Несмотря на это, многие люди старшего поколения продолжают некоторыми периодически пользоваться. От этих домашних методов лечения у современных россиян волосы встают дыбом. Как лечились в СССР?

1. Дихлофос от вшей

Этими методами в СССР лечились наши мамы и бабушки. Фото © Freepik

С помощью этого токсичного соединения люди боролись с педикулёзом. Инсектицидом опрыскивали волосы, затем целлофановый пакет изнутри, надевали его на голову и заматывали полотенцем. Через 15–20 минут смывали мёртвых насекомых.

2. Керосин от ангины

Для лечения ангины советские люди использовали керосин. Они его предварительно нагревали на водяной бане, после чего наматывали ватку на шпатель или другой подходящий предмет, макали в керосин и мазали горло. Чем был обусловлен лечебный эффект, неизвестно. Повторять такой метод опасно для здоровья!

3. Клизма из чеснока и молока от глистов

Самые странные методы народного лечения в СССР. Фото © Freepik

Среди популярных народных средств СССР самым экзотическим можно по праву назвать клизму из чеснока и молока против глистов. Однако единственный возможный эффект от этой процедуры — расстройство кишечника.

4. Микстура из чёрной редьки с мёдом

В этом ароматном корнеплоде делалось углубление, в которое закладывался мёд. Сверху сей сосуд накрывался крышкой из срезанной макушки редьки, и некоторое время содержимое настаивалось. Получалась приторная жидкость с очень сильным вкусом и запахом редьки. Микстура довольно противная, но, говорят, помогала от кашля.

5. Ртуть от венерических заболеваний

Чем бабушек лечили в Советском Союзе и почему они выжили? Фото © Freepik

Этот жидкий металл использовался в медицинских целях ещё в Средневековье. Но и в советское время ртуть применяли в деревнях для избавления от сифилиса. Правда, последствия такого лечения были очень тяжёлыми, вплоть до летального исхода.