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23 декабря, 12:00

10 людей пришли на "рыбалку" с магнитом, и такой улов точно повергнет вас в шок

А вы знали, что рыбалка бывает нескольких видов? Например, есть энтузиасты, которые приходят к рекам и другим водоёмам с мощными магнитами на верёвке в поиске крутых находок. Собрали 10 интересных примеров, что именно подняли со дна морского.

"Только что поймал целый системный блок!" Xaixar.

Фото © Reddit / Xaixar

Фото © Reddit / Xaixar

"Нашёл эту винтовку во время магнитной рыбалки", — tylermagnetman.

Фото © Reddit / tylermagnetman

Фото © Reddit / tylermagnetman

"Классический улов рыбака", — gaz_de_la_raz.

Фото © Reddit / gaz_de_la_raz

Фото © Reddit / gaz_de_la_raz

"Всё супер очистилось", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Я поднял ЭТО во время вчерашней магнитной рыбалки", — TheMagnetAngler.

Фото © Reddit / TheMagnetAngler

Фото © Reddit / TheMagnetAngler

"Нашёл недостающую часть забора", — matt_hansel.

Фото © Reddit / matt_hansel

Фото © Reddit / matt_hansel

"Я поймал "харлея"!" Outdoors-weekly.

Фото © Reddit / Outdoors-weekly

Фото © Reddit / Outdoors-weekly

"Пока что мой самый большой улов", — FlameofAnor.

Фото © Reddit / FlameofAnor

Фото © Reddit / FlameofAnor

"Мы с девушкой пошли ловить на магнит. Смотрите, что нашла!" Outdoors-weekly.

Фото © Reddit / Outdoors-weekly

Фото © Reddit / Outdoors-weekly

"Ого, целые доспехи!" Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
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Reddit / TheMagnetAngler , Пользователь Reddit

Сергей Трофимов
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