10 людей пришли на "рыбалку" с магнитом, и такой улов точно повергнет вас в шок
А вы знали, что рыбалка бывает нескольких видов? Например, есть энтузиасты, которые приходят к рекам и другим водоёмам с мощными магнитами на верёвке в поиске крутых находок. Собрали 10 интересных примеров, что именно подняли со дна морского.
"Только что поймал целый системный блок!" — Xaixar.
Фото © Reddit / Xaixar
"Нашёл эту винтовку во время магнитной рыбалки", — tylermagnetman.
Фото © Reddit / tylermagnetman
"Классический улов рыбака", — gaz_de_la_raz.
Фото © Reddit / gaz_de_la_raz
"Всё супер очистилось", — Пользователь Reddit.
"Я поднял ЭТО во время вчерашней магнитной рыбалки", — TheMagnetAngler.
Фото © Reddit / TheMagnetAngler
"Нашёл недостающую часть забора", — matt_hansel.
Фото © Reddit / matt_hansel
"Я поймал "харлея"!" — Outdoors-weekly.
"Пока что мой самый большой улов", — FlameofAnor.
Фото © Reddit / FlameofAnor
"Мы с девушкой пошли ловить на магнит. Смотрите, что нашла!" — Outdoors-weekly.
"Ого, целые доспехи!" — Пользователь Reddit.
Reddit / TheMagnetAngler , Пользователь Reddit