10 людей пришли на "рыбалку" с магнитом, и такой улов точно повергнет вас в шок

А вы знали, что рыбалка бывает нескольких видов? Например, есть энтузиасты, которые приходят к рекам и другим водоёмам с мощными магнитами на верёвке в поиске крутых находок. Собрали 10 интересных примеров, что именно подняли со дна морского.