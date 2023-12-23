В Кемерове состоялся самый массовый хоровод Снегурочек, который даже попал в российскую Книгу рекордов. В нём приняли участие более тысячи новогодних красавиц, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

В Кемерове прошёл самый массовый хоровод Снегурочек в России. Обложка © t.me / Цивилёв. Кузбасс

В Кемерове прошёл самый массовый хоровод Снегурочек в России. Обложка © t.me / Цивилёв. Кузбасс

"Рекорд России с самым массовым хороводом Снегурочек зафиксирован в Кузбассе. К спорткомплексу "Кузбасс-арена" в Кемерове пришла 1071 внучка Деда Мороза", — написал он в своём телеграм-канале.

Цивилёв отметил, что от такого количества снегурочек будто и сам превратился в маленького ребёнка, который радуется и восхищается сказочной внучкой Дедушки Мороза. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а значит, он должен начинаться с чудесного семейного праздника. Глава региона пожелал всем жителям праздничного настроения, здоровья, много улыбок и радости.

"[Желаю] встретить этот чудесный праздник с членами семьи дружно, как и повелось на Руси испокон веков. И помнить, что наши традиции — самые лучшие, наши праздники — самые красивые и самые светлые и люди у нас — самые добрые", — добавил губернатор.