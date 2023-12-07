Новогодняя шабашка: Москвичам рассказали, сколько можно заработать в образе Деда Мороза и Снегурочки

До Нового года осталось 25 дней, поэтому многие начали готовиться к празднованию. Например, в Москве стартовал набор аниматоров — ищут желающих подзаработать в образе Деда Мороза и Снегурочки. О том, сколько можно получить на такой шабашке, рассказывает "Вечерняя Москва".

В Сети уже появилось много объявлений о поиске человека на роль новогодних персонажей. Так, например, в одной компании хотят видеть кандидата с профессиональным актёрским образованием или с подобным опытом, однако готовы рассмотреть и новеньких соискателей — главное, чтобы аниматор мог увлечь ребят.

В фирме предлагают примерить роль сразу же в день обращения, чтобы понять, как новички справятся с нагрузкой. При этом говорят, что костюм покупать не нужно, так как его предоставляют. Также с аниматором заключается договор гражданско-правового характера.

График работы впоследствии гибкий, определённое расписание появляется только накануне и в январские праздники. Как правило, постоянная работа — в выходные дни, причём в день может быть и по две программы. За одну смену можно заработать 3,5 тысячи рублей, а в новогоднюю ночь — до 5 тысяч рублей.