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19 января, 11:27

Жена Джигурды показала "горячий" танец с супругом на фоне скандала с Волочковой

Марина Анисина показала домашнее видео с Джигурдой на фоне скандала с Волочковой

Марина Анисина на фоне скандала со слитым "горячим" видео Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой опубликовала свой танец с шоуменом. Судя по всему, так она решила показать, что скандал не стал помехой их супружеским отношениям.

Марина Анисина показала свой "горячий" танец с Никитой Джигурдой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinanisina

"Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!" — написала фигуристка в одной из социальных сетей.

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Напомним, в Сети разгорелся скандал из-за появившегося видео "горячего" танца Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды: шоумен страстно обнимает свою подругу, а в конце снимает с неё штаны, целует в трусы и даже лапает за причинное место. Сама балерина сначала обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье", однако потом взяла свои слова назад, указав на старого знакомого, ныне проживающего в Прибалтике. Уже на него Волочкова собирается написать заявление в полицию.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinanisina

Матвей Константинов
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