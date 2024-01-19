Жена Джигурды показала "горячий" танец с супругом на фоне скандала с Волочковой

Марина Анисина на фоне скандала со слитым "горячим" видео Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой опубликовала свой танец с шоуменом. Судя по всему, так она решила показать, что скандал не стал помехой их супружеским отношениям.

"Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!" — написала фигуристка в одной из социальных сетей.