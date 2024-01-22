Врачи предупредили об опасных последствиях резкого отказа от алкоголя

Резкий отказ от алкоголя способствует ухудшению как физического, так и психического здоровья, заявила клинический фармаколог Лейла Ханнбек. По её словам, человек, который в одночасье решил бросить пить, может столкнуться с тошнотой, дрожью, бессонницей, беспокойством, а также учащённым сердцебиением и галлюцинациями.

"Уровень испытываемых симптомов зависит от того, сколько алкоголя употреблялось, в течение какого периода времени и как часто. Лечение также будет зависеть от уровня потребления алкоголя и иногда включает в себя назначение лекарств или детоксикацию под наблюдением врача", — приводит слова эксперта Daily Mail.

В свою очередь медицинский сотрудник Alcohol Change UK Джули Саймс указала, что спиртное действует как депрессант и снижает активность нервной системы — этим и объясняется возникновение неприятных ощущений. Она подчеркнула, что если человек не может остановиться после употребления двух бокалов, то это признак алкогольной зависимости.

Ханнбек считает, что лучше начать вести здоровый образ жизни под наблюдением нарколога. Кроме того, она напомнила, что есть благотворительные организации, которые помогают злоупотребляющим алкоголем.