Алкоголизм и полный отказ от спиртного оказались факторами развития деменции

Британские и нидерландские учёные провели исследование и пришли к выводу, что о риске раннего развития деменции могут свидетельствовать 15 определённых факторов. Результаты их эксперимента приводятся в журнале JAMA Neurology.

Для исследования специалисты проанализировали базу британского биобанка в период с 2006 по 2010 год. В итоге участниками эксперимента стали 356 052 человека младше 65 лет, у которых на тот момент ещё не было признаков деменции. Учёные наблюдали за ними до 2021 года и зафиксировали за это время 485 случаев старческого слабоумия.

При этом эксперты выделили факторы, которые больше всего влияли на развитие недуга. Так, например, чаще всего он возникал у людей с низким уровнем образования. Также на развитие болезни влияли экономический статус и генетическая предрасположенность.

Кроме того, в список вошли полный отказ от алкоголя, пьянство, социальная изоляция, недостаток витамина D, высокий уровень С-реактивного белка, уменьшение силы хвата кисти, ухудшение слуха, гипотония, инсульт, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и депрессия.