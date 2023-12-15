"Достижимая цель": Учёные рассказали, сколько шагов в день спасут вас от деменции

Спорт способствует повышению размера участков мозга, отвечающих за память и обучение, а четыре тысячи шагов в день снижают вероятность развития деменции. К такому выводу пришли американские учёные — результаты исследования они разместили в медицинском журнале Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

Специалисты просмотрели МРТ головного мозга 10 тысяч человек и заметили, что постоянная физическая активность связана с содержанием серого, белого вещества и гиппокампа. Первое отвечает за обработку информации, второе — соединяет разные участки мозга, а последний важен при формировании воспоминаний.

"Даже умеренный уровень активности, в частности прохождение менее четырёх тысяч шагов в день, оказывает положительное воздействие на здоровье мозга. Это намного меньше, чем рекомендуемые 10 000 шагов, что делает эту цель более достижимой для многих людей", — отмечается в работе.

Один из авторов — доктор медицинских наук Дэвид Меррилл — указал, что проведённое исследование подтверждает другие, показавшие пользу спорта при профилактике деменции.